20-летняя Александра Трусова готовится стать мамой — источник

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) готовится впервые стать мамой, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на три не связанных друг с другом источника.

По информации издания, именно по причине беременности Трусова перестала исполнять прыжки на ледовых шоу, а также не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку. Там её заменила чемпионка Европы Алёна Косторная. При этом официальной версией снятия Трусовой значились «медицинские показания».

Трусова замужем за серебряным призёром чемпионата России — 2021 фигуристом Макаром Игнатовым, ему 24 года. Их свадьба состоялась в августе 2024 года.

Ранее в СМИ поступила информация, что Трусова не будет претендовать на участие в квалификационных соревнованиях от России к Олимпийским играм — 2026. В начале сезона Александра после долгой паузы приняла участие в контрольных прокатах сборной России, что вызвало слухи о полноценном возвращении фигуристки в профессиональный спорт.