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Рудковская устала от вопросов журналистов про беременность Трусовой

Рудковская устала от вопросов журналистов про беременность Трусовой
Александра Игнатова (Трусова).
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Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, заявила что устала от вопросов о беременности призёра Игр-2022 в Пекине Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой).

«Рубрика «бестактные вопросы». Я не гинеколог, если что! По первому своему высшему образованию я дерматолог. Лечебный факультет, АГМУ. Было бы смешно, если бы не было так грустно…Помню, как мне периодически приписывали беременности и начинали обзвоны моим знакомым, а те, в свою очередь, с ужасом начинали написывать мне с вопросом: «Правда это или нет?».

Особо было неприятно, когда СМИ этих «бедных» знакомых просили меня поздравить с этим событием, а те не понимали, что им делать в такой ситуации. Всё это вызывало дикое раздражение, потому что выглядело абсолютно тупо. В целом я считаю, что о таких вещах бестактно спрашивать кого-либо. Если кто-то и в положении, то он точно найдёт способ об этом сообщить и без помощи наших сердобольных сплетников – СМИ. А сейчас это выглядит из серии «без меня меня женили». Ну, если уж у вас, как вы считаете, точная информация, то сообщите источник с именем и фамилией. По крайней мере, будут звонить и доставать его, а не нас всех. Спасибо», — написала Рудковская в социальных сетях.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпиады-2022 Трусова не будет претендовать на участие в соревнованиях, которые будут квалификационными к Олимпийским играм — 2026. Также Александра снизила нагрузки и в последних ледовых шоу выступала без прыжков по рекомендации врачей.

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