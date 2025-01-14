Губерниев — о Трусовой: Саша сама прекрасна, и ребёночек у неё будет прекрасный

Спортивный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о беременности Александры Игнатовой (в девичестве — Трусова). По информации СМИ, серебряный призёр Олимпиады Пекина готовится стать мамой в ближайшее время.

«Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребёночек у неё будет прекрасный. Желаю замечательной молодой паре многое лета и познать великолепное чувство отцовства и материнства», — приводит слова Губерниева издание «ВсеПроСпорт».

Напомним, Трусова не будет претендовать на участие в квалификационных соревнованиях от России к Олимпийским играм — 2026. В начале сезона Александра после долгой паузы приняла участие в контрольных прокатах сборной России, что вызвало слухи о полноценном возвращении фигуристки в профессиональный спорт.