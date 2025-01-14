«Поезд ушёл». Бестемьянова не верит в возвращение Трусовой в спорт в связи с беременностью

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова отреагировала на новость о беременности Александры Игнатовой (в девичестве — Трусова) и выразила мнение, что фигуристка больше не будет выступать на Играх.

«Если Игнатова действительно беременна, то поздравляю её с этим событием. О возвращении на серьёзный уровень речи, конечно, не идёт. Если она по-настоящему желала ещё раз выступить на Олимпиаде, то требовалось принять участие в последнем чемпионате России. Этого не произошло. А хотеть не вредно. Для поездки же на Игры требуется вера не только фанатов, но и тех, кто тебя туда будет отправлять. Поезд ушёл», — приводит слова Бестемьяновой RT.

Ранее в СМИ попала информация, что серебряный призёр Олимпиады Пекина готовится стать мамой в ближайшее время. Также Трусова не будет претендовать на участие в квалификационных соревнованиях от России к Олимпийским играм — 2026. В начале сезона Александра после долгой паузы приняла участие в контрольных прокатах сборной России, что вызвало слухи о полноценном возвращении фигуристки в профессиональный спорт.