Стартовала премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки — 2024»!

Спортивный портал «Чемпионат» запускает вторую ежегодную премию «Король и Королева фигурки – 2024»! В телеграм-канале «Ход коньком» определят лучших фигуристов в двух категориях.

Редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения. Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.

Голосование по первым группам у мужчин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 1, мужчины

Александр Галлямов: является лидером в своей дисциплине, весь год был медийно активен (как через СМИ, так и самостоятельно — на личных страницах в социальных сетях), выступал в роли капитана на прыжковом чемпионате России, старается быть одним из самых ярких спикеров в российском фигурном катании.

Макар Игнатов: перезапустил карьеру после переезда из Санкт-Петербурга в Москву, начал прибавлять во второй оценке, параллельно с карьерой успевает активно кататься в шоу, женился на Александре Трусовой: их свадьба стала самым громким фигурным (или даже спортивным) событием лета.

Роман Костомаров: ведет активную медийную жизнь, часто присутствует на соревнованиях по фигурному катанию и проводит автограф-сессии, вместе с Александром Овечкиным был признан спортсменом года по версии ВЦИОМ, запустил своё шоу на Rutube, проводил мастер-классы и читал лекции.

Опрос в группах продлится до 12:00 среды, 29 января. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.