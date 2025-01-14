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Ученик Плющенко Сарновский заявил о желании исполнить четверной аксель в этом сезоне

Ученик Плющенко Сарновский заявил о желании исполнить четверной аксель в этом сезоне
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Фигурист Никита Сарновский, занимающийся в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал о попытках выучить четверной аксель и выразил желание продемонстрировать прыжок в текущем сезоне.

«Пробовал ли четверной аксель? Да! Он близко, на подходе. У меня есть цель его исполнить. Хочу прыгнуть его в этом сезоне. Первые попытки были страшными. Но это же четверной аксель! Его прыгают только два человека в мире. И я хочу попасть в эту золотую тройку, чтобы у меня была эта галочка, «ачивка».

Кто смотивировал? Не Илья Малинин, Влад Дикиджи! Он сделал свой четверной аксель, и на следующий день я подумал: «А что, я хуже?» Начал пробовать, крутить. Страшно было нереально. Получалось выезжать? Нет. Только на удочке. Но зато после неё я стал понимать, как можно его выезжать. Я осознаю, что этот прыжок сделать возможно», — приводит слова Сарновского Sport24.

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