«Она мне помогла с флипом. Думаю, она могла бы быть тренером». Сарновский — о Трусовой

Фигурист Никита Сарновский, занимающийся в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выразил мнение, что Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) может стать тренером.

«Мы много общались с Сашей, когда она готовилась к контрольным прокатам. Если я вижу, что человек настроен на разговор, я могу подойти и поговорить на какие-то темы. Если я встречаю её на льду, могу подъехать и сказать: «Саша, помоги немного подкорректировать технику». И она идёт навстречу! Она мне реально как-то помогла с флипом.

Сначала, конечно же, уточнил у Евгения Викторовича (Плющенко. — Прим. «Чемпионата»), можно ли обратиться к Саше. Он одобрил, и я после этого уже попросил её помочь. Сработало! Мне было приятно на душе — и, наверное, ей тоже, что её совет пригодился. Думаю, она могла бы быть тренером.

Помню, мы играли с ней на вкручивание в четверной лутц, когда Саша вспоминала его. Прыгали по очереди — сначала она попытку, потом я. Было весело», — приводит слова Сарновского Sport24.

Напомним, в этом сезоне Сарновский выиграл два этапа Гран-при России среди юниоров и стал серебряным призёром Российско-китайских молодёжных игр.