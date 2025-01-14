Стартовало голосование премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки — 2024» среди женщин

Спортивный портал «Чемпионат» запустил вторую ежегодную премию «Король и Королева фигурки – 2024»! В телеграм-канале «Ход коньком» определят лучших фигуристов в двух категориях.

Редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения. Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.

Голосование по первым группам у женщин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 1, женщины

Евгения Медведева: в 2024 году организовала своё шоу, приуроченное к 25-летию, каталась в многочисленных ледовых спектаклях и исполнила массу ролей, весь год была на слуху в медийном пространстве, активно вела собственный блог и брала интервью у известных личностей из мира фигурного катания.

Елизавета Худайбердиева: активно, ярко и интересно вела свою колонку и собственные страницы в социальных сетях, призывала СМИ больше освещать парные виды фигурного катания, сумела удержаться в топе российских танцев на льду после непростых жизненных испытаний (развод, РПП).

Анна Фролова: сумела перезапустить карьеру в 18 лет, выбилась в топ женского одиночного катания и без элементов ультра-си, добилась признания и восхищения от экспертов из мира фигурного катания, выделяется своими программами и харизмой.

Опрос в группе 1 продлится до 16:00 18 января. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.