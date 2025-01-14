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Роднина: не надо проводить аналогии между мной и Трусовой, я выиграла ОИ 45 лет назад

Роднина: не надо проводить аналогии между мной и Трусовой, я выиграла ОИ 45 лет назад
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) в большой спорт после рождения ребёнка. Ранее в СМИ попала информация, что серебряный призёр Олимпиады в Пекине готовится стать мамой в ближайшее время.

«Это личное дело Трусовой. Вернётся ли она в профессиональный спорт, зависит не от того, сложно ли это сделать после рождения ребёнка, сложно ли будет сбросить вес, а от того, насколько ей это будет интересно и насколько она будет мотивирована.

Не надо проводить аналогии между мной и Трусовой и сравнивать нас. Да, я выиграла Олимпиаду после рождения ребёнка. Но я выступала в парном катании, и моё возвращение после родов было, страшно сказать, 45 лет назад. Тогда и правила в фигурном катании были другие, и требования», — приводит слова Родниной издание «ВсеПроСпорт».

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