Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вице-чемпионка мира Леонова сомневается в возобновлении карьеры Трусовой после родов

Вице-чемпионка мира Леонова сомневается в возобновлении карьеры Трусовой после родов
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова высказалась о шансах двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Игнатовой (Трусовой) на возобновление карьеры после родов.

«Для меня было очевидно, что её участие в прокатах было, скажем так, крайним её выходом на лёд в роли спортсмена, который на что-то претендует в сезоне. Я очень сильно сомневаюсь, что она вернётся после родов, ведь уже скоро её ждут приятные хлопоты, которые не закончатся ещё долго.

Ей будет просто не до соревнований. Ей и доказывать ничего никому не нужно, она уже всем всё доказала. Все знают, кто такая Саша Трусова и на что она способна. Но она сможет украшать собой различные шоу, все будут рады видеть Сашу на льду в таком качестве», — приводит слова Игнатовой «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Игнатова не будет участвовать в отборе к Олимпийским играм 2026 года в Милане.

Материалы по теме
Трусова точно мимо Олимпиады в Милане? Внезапно свалившийся допуск спутал все карты
Трусова точно мимо Олимпиады в Милане? Внезапно свалившийся допуск спутал все карты
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android