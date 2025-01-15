Вице-чемпионка мира Леонова сомневается в возобновлении карьеры Трусовой после родов

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова высказалась о шансах двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Игнатовой (Трусовой) на возобновление карьеры после родов.

«Для меня было очевидно, что её участие в прокатах было, скажем так, крайним её выходом на лёд в роли спортсмена, который на что-то претендует в сезоне. Я очень сильно сомневаюсь, что она вернётся после родов, ведь уже скоро её ждут приятные хлопоты, которые не закончатся ещё долго.

Ей будет просто не до соревнований. Ей и доказывать ничего никому не нужно, она уже всем всё доказала. Все знают, кто такая Саша Трусова и на что она способна. Но она сможет украшать собой различные шоу, все будут рады видеть Сашу на льду в таком качестве», — приводит слова Игнатовой «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Игнатова не будет участвовать в отборе к Олимпийским играм 2026 года в Милане.