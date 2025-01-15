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Роднина — о смене гражданства: если у меня есть такая идея — никто не остановит

Роднина — о смене гражданства: если у меня есть такая идея — никто не остановит
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о возможных ограничениях на смену спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Поможет ли запрет двойного гражданства удержать спортсменов? Если я захочу выступать за другую страну, то я сдаю российское гражданство и получаю другое. Как это может повлиять? Выступать ты всё равно можешь только с одним гражданством.

На Олимпийских играх ты можешь выступить только с одним гражданством. Если захочешь его поменять, то ничего не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна — никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство. Да, это потребует времени, сил и иногда даже денег, но если у меня есть такая идея, то в этом плане никто не остановит», – цитирует Роднину Sport24.

Ранее стало известно, что вопрос о запрете двойного гражданства в России могут внести на обсуждение в Госдуму. Подобный запрет введён в Казахстане, в связи с чем при смене спортивного гражданства фигуристка Софья Самоделкина вынуждена была отказаться от российского паспорта.

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