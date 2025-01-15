Трусова и Туктамышева будут поддерживать спортсменов на ЧР по прыжкам

Александра (Игнатова) Трусова и Елизавета Туктамышева примут косвенное участие в чемпионате России по прыжкам. Призёр Олимпийских игр 2022 года и чемпионка мира 2015 года будут поддерживать участвующие команды. Турнир пройдёт 18-19 января в Санкт-Петербурге.

«Во время чемпионата России по прыжкам для вас будут работать Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Максим Траньков, Александр Гришин. В воскресенье во время командного турнира поддерживать команды Москвы и Санкт-Петербурга будут Александра Трусова и Елизавета Туктамышева», — сообщается в телеграм-канале Первого канала.

Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова, работавшая на комментаторской позиции во время чемпионата России в Омске, пожаловалась на плохое самочувствие.