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Трусова и Туктамышева будут поддерживать спортсменов на ЧР по прыжкам

Трусова и Туктамышева будут поддерживать спортсменов на ЧР по прыжкам
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Александра (Игнатова) Трусова и Елизавета Туктамышева примут косвенное участие в чемпионате России по прыжкам. Призёр Олимпийских игр 2022 года и чемпионка мира 2015 года будут поддерживать участвующие команды. Турнир пройдёт 18-19 января в Санкт-Петербурге.

«Во время чемпионата России по прыжкам для вас будут работать Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Максим Траньков, Александр Гришин. В воскресенье во время командного турнира поддерживать команды Москвы и Санкт-Петербурга будут Александра Трусова и Елизавета Туктамышева», — сообщается в телеграм-канале Первого канала.

Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова, работавшая на комментаторской позиции во время чемпионата России в Омске, пожаловалась на плохое самочувствие.

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