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«Плохо себя чувствую». Тарасова объяснила, почему не будет комментировать ЧР по прыжкам

«Плохо себя чувствую». Тарасова объяснила, почему не будет комментировать ЧР по прыжкам
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Татьяна Тарасова рассказала о своём текущем состоянии здоровья и планах посетить чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге. Турнир пройдёт 18-19 января во дворце спорта «Юбилейный». В субботу состоится личный турнир, в воскресенье пройдут командные соревнования.

«Я планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела. Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю», – сказала Тарасова в беседе с «РИА Новости Спорт».

Позднее стало известно, что комментировать соревнования в эфире Первого канала будут олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Максим Траньков и Алексей Ягудин, а также Михаил Коляда и Александр Гришин.

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