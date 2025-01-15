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Назначена дата выборов президента Федерации фигурного катания России

Назначена дата выборов президента Федерации фигурного катания России
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Выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России пройдёт 11 февраля. В повестку мероприятия, по сообщению пресс-службы ФФККР, включено избрание президента и членов исполкома федерации для замещения вакантных должностей.

С апреля 2023 года обязанности президента ФФККР исполняет олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе. О возможных соперниках в борьбе за кресло руководителя организации не сообщается.

Сихарулидзе сменил временно возглавлявшего федерацию её нынешнего генерального директора Александра Когана. Ранее президентом ФФККР был Александр Горшков, который ушёл из жизни 17 ноября 2022 года.

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