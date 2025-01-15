Тарасова назвала интересным выбор Трусовой и Туктамышевой капитанами на ЧР по прыжкам

Тренер и комментатор Татьяна Тарасова прокомментировала назначение серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (Трусовой) и чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой капитанами команд на чемпионате России по прыжкам.

«Интересный выбор. Если девочек назначили капитанами, уверена, они смогут правильно настроить свои команды», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Чемпионат России по прыжкам состоится 18-19 января в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». В первый день состоится личный турнир, во второй – командные соревнования.

Ранее стало известно, что Тарасова приедет на турнир, однако не будет комментировать соревнования из-за состояния здоровья.