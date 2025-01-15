Роднина — о своих медалях: они хранятся в банке. Не в лучшем состоянии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на новость об ограблении российского хоккеиста Евгения Малкина.

11 января неизвестные проникли в дом Малкина в Питтсбурге и украли три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли.

«К счастью, я с таким не сталкивалась. У меня тоже есть медали, но они все в банке хранятся. Не облезли? Я могу вам показать медали Олимпийских игр 1980 года в Лейк‑Плэсиде. Они тоже не в самом лучшем состоянии, в отличие от Саппоро‑1972 и Инсбрука‑1976.

Все знают, что я олимпийская чемпионка. Что, все смотрят на мои медали? Мне важны не медали, а достижения, результат, поэтому такие мелочи, как состояние медалей, уже не важны. Медали – не украшения, это не должно раздражать человека. Но если всё время хочется к чему‑то придираться, можно найти много разных вещей», – приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Ранее на качество медалей жаловались призёры Олимпийских игр 2024 года в Париже.