Татьяна Тарасова назвала Петросян Королевой фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лидера сборной России последних лет в женском одиночном катании, двукратную чемпионку страны Аделию Петросян Королевой фигурного катания.

«Смешно проводить чемпионат страны, выявлять лучшего, а потом назвать лучшим другого человека. Это как-то несерьёзно. Поэтому — Аделия Петросян. Она больше всех выучила, показала это на соревнования. Аделия катала с четверным. Среди мужчин — по той же логике Владислав Дикиджи — открытие», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, недавно «Чемпионат» запустил вторую ежегодную премию «Король и Королева фигурки – 2024». В телеграм-канале «Ход коньком» определят лучших фигуристов в двух категориях. Ранее в телеграм-канале уже открылось голосование по первым группам у женщин и мужчин.

Отметим, что редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.