Александра Трусова находится на третьем месяце беременности — источник

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) находится на третьем месяце беременности. Предполагаемая дата родов выпадает на июль 2025 года. Об этом сообщает Super.ru.

По информации издания, Трусова чувствует себя хорошо, не жалуется на токсикоз и сдаёт все анализы по рекомендации врача. Фигуристка наблюдается у акушера-гинеколога и заведующей приёмным отделением одной из лучших столичных клиник.

Трусова замужем за серебряным призёром чемпионата России — 2021 фигуристом Макаром Игнатовым, ему 24 года. Их свадьба состоялась в августе 2024 года.