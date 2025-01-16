«Мне скоро понадобится психиатр». Трусова впервые отреагировала на слухи о беременности

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) впервые отреагировала на слухи о беременности. Она выложила забавное видео на личной странице в социальных сетях.

«Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дёргается», – говорится в фоновой озвучке ролика.

Напомним, несколько дней назад в СМИ попала информация, что Трусова готовится стать мамой в ближайшее время. Сейчас она находится на третьем месяце беременности. Фигуристка замужем за серебряным призёром чемпионата России — 2021 фигуристом Макаром Игнатовым, ему 24 года.