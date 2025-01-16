«Ты моё самое большое достижение». Тутберидзе поздравила дочь Диану Дэвис с днём рождения

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поздравила свою дочь, бывшую российскую фигуристку Диану Дэвис, ныне выступающую за Грузию, с днём рождения. Известный специалист выложила по этому случаю милое видео на личной странице в социальных сетях, где собрала кадры дочери.

«Моя любимая девочка!

Я горжусь твоими успехами, силой и добротой. Желаю тебе здоровья, не останавливаться на достигнутом, мечтать и добиваться поставленных целей.

Ты моё самое большое достижение! С днём рождения, Диша», – подписала публикацию Тутберидзе.

Напомним, партнёром Дэвис, выступающей в танцах на льду, является Глеб Смолкин — сын заслуженного артиста России актёра Бориса Смолкина. Пара выступала за Россию на Олимпиаде 2022 года в Пекине, но после отстранения россиян от международных стартов перешла под грузинский флаг.