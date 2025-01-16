Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Железняков: я против избрания Сихарулидзе. Надо назначить Костомарова президентом ФФККР

Железняков: я против избрания Сихарулидзе. Надо назначить Костомарова президентом ФФККР
Аудио-версия:
Комментарии

Хореограф Алексей Железняков высказался о запланированной на 11 февраля конференции Федерации фигурного катания на коньках России, в повестку которой, по сообщению пресс-службы ФФККР, включено избрание президента и членов исполкома федерации.

«Я против избрания Антона Сихарулидзе на пост президента федерации. Нельзя избирать человека, который хоть немного касается родственных связей. Например, приходится кому-то крёстным. Наша страна страдает от кумовства. Давайте выберем нейтрального человека, а не того, кто будет топить за своих. Справедливость — это на равных. Я предлагаю на этот пост Рому Костомарова. Этот человек прошёл через ад, и уж он точно знает, как сделать рай в фигурном катании. Остальные все — лицемеры», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Напомним, с апреля 2023 года обязанности президента ФФККР исполняет олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе. О возможных соперниках в борьбе за кресло руководителя организации не сообщается.

Материалы по теме
Тарасова — о будущем президенте ФФККР: главное в нашей ситуации — ничего не испортить
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android