Железняков: я против избрания Сихарулидзе. Надо назначить Костомарова президентом ФФККР

Хореограф Алексей Железняков высказался о запланированной на 11 февраля конференции Федерации фигурного катания на коньках России, в повестку которой, по сообщению пресс-службы ФФККР, включено избрание президента и членов исполкома федерации.

«Я против избрания Антона Сихарулидзе на пост президента федерации. Нельзя избирать человека, который хоть немного касается родственных связей. Например, приходится кому-то крёстным. Наша страна страдает от кумовства. Давайте выберем нейтрального человека, а не того, кто будет топить за своих. Справедливость — это на равных. Я предлагаю на этот пост Рому Костомарова. Этот человек прошёл через ад, и уж он точно знает, как сделать рай в фигурном катании. Остальные все — лицемеры», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Напомним, с апреля 2023 года обязанности президента ФФККР исполняет олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе. О возможных соперниках в борьбе за кресло руководителя организации не сообщается.