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Тарасова ответила, смог бы Дикиджи на равных конкурировать с американцем Ильёй Малининым

Тарасова ответила, смог бы Дикиджи на равных конкурировать с американцем Ильёй Малининым
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, смог бы чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи конкурировать с действующим чемпионом мира американцем Ильёй Малининым, если бы россиян допустили до участия в международных стартах со всеми остальными спортсменами.

«Недосягаем сейчас Влад Дикиджи или нет, увидим на соревнованиях, которые пройдут в ближайшее время. Посмотрим, как всё сложится. Это надо смотреть, когда будут соревнования. Заранее разбирать турниры и говорить, что было бы, если бы, неправильно», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Илья Малинин был первым и единственным фигуристом в истории, который сумел прыгнуть четверной аксель. Вторым это удалось сделать представителю России Владиславу Дикиджи. Однако спортсмен исполнял его только на тренировках. Уже 18 и 19 января состоится чемпионат России по прыжкам, где Дикиджи также сможет попробовать выполнить этот сложнейший элемент.

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