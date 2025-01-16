«Кулуарная работа с ISU». Авербух — о цели Сихарулидзе на следующий срок президентства

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о потенциальных целях олимпийского чемпиона 2002 года в парном катании Антона Сихарулидзе на следующий президентский срок, если он останется на посту ФФККР.

«Оцениваю работу Сихарулидзе очень высоко. Считаю, он в федерации демонстрирует мудрость руководителя. Турниры по фигурному катанию у нас проводятся на высочайшем уровне, плюс отстаиваются интересы спортсменов. Всё это вместе выглядит очень профессионально. Считаю, Антон большой молодец. Он дипломатичен, и при этом видны его решения. Я поддерживаю его избрание на следующий срок.

Цели на следующий срок? Безусловно, наша главная задача — вернуться на мировую арену, а это большая работа, в том числе — кулуарная с представителями ISU. Уверен, что она очень серьёзно ведётся, а это главное», — приводит слова Авербуха Sport24.

Выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России пройдёт 11 февраля. В повестку мероприятия включено избрание президента федерации. С апреля 2023 года обязанности президента ФФККР исполняет олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе. О возможных соперниках в борьбе за кресло руководителя организации не сообщается.