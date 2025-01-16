Тарасова — о будущем президенте ФФККР: главное в нашей ситуации — ничего не испортить

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном выборе кандидатуры олимпийского чемпиона 2002 года в парном катании Антона Сихарулидзе президентом ФФККР.

«Сейчас у нас все на месте. Хорошо знаю Антона Сихарулидзе. Это же наш родной и выдающийся спортсмен — большой чемпион, который имеет опыт работы. Понятно, когда его изберут, тогда и надо думать о целях. В нынешней ситуации главное — ничего не испортить. У нас всё пока неплохо: нас только допустили до международного участия. Главное — чтобы хуже не было», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России пройдёт 11 февраля. В повестку мероприятия включено избрание президента федерации. С апреля 2023 года обязанности президента ФФККР исполняет олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе. О возможных соперниках в борьбе за кресло руководителя организации не сообщается.