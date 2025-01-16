В рамках фестиваля Winter Fest в Казани состоится праздничное ледовое шоу от Ильи Авербуха

17 января в Казани на катке в парке «Чёрное озеро» состоится бесплатное ледовое шоу от Ильи Авербуха с участием звёзд фигурного катания и олимпийских чемпионов, яркой анимацией для детей, мастер-классами, розыгрышами и многими другими активностями.

Праздник начнётся в 12:00 с мастер-класса по фигурному катанию от Ильи Авербуха в зоне шоу. Участники попробуют себя в выполнении базовых элементов, поработают над техникой и получат ценный опыт взаимодействия с признанным мастером фигурного катания. Для участия в мастер-классе необходимо заранее пройти регистрацию на сайте фестиваля.

С 16:30 каток будет вновь открыт для массовых катаний. В течение всего дня у посетителей праздника будет возможность попробовать удачу, покрутив колесо с подарками от партнёров фестиваля, согреться бесплатным горячим чаем и принять участие в анимации для маленьких гостей.

Кульминацией дня станет яркое ледовое шоу с участием Ильи Авербуха и олимпийских чемпионов: Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Албены Денковой и Максима Ставиского, Анастасии Игнатьевой и Алексея Ускова и многих других. Мероприятие начнётся в 17:20. Посещение вечернего шоу бесплатно для всех желающих.

Фестиваль Winter Fest уже не первый год становится культурным центром притяжения в крупных городах России. В этом году он продлится до 1 марта в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани и Самаре.