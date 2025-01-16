Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В рамках фестиваля Winter Fest в Казани состоится праздничное ледовое шоу от Ильи Авербуха

В рамках фестиваля Winter Fest в Казани состоится праздничное ледовое шоу от Ильи Авербуха
Аудио-версия:
Комментарии

17 января в Казани на катке в парке «Чёрное озеро» состоится бесплатное ледовое шоу от Ильи Авербуха с участием звёзд фигурного катания и олимпийских чемпионов, яркой анимацией для детей, мастер-классами, розыгрышами и многими другими активностями.

Праздник начнётся в 12:00 с мастер-класса по фигурному катанию от Ильи Авербуха в зоне шоу. Участники попробуют себя в выполнении базовых элементов, поработают над техникой и получат ценный опыт взаимодействия с признанным мастером фигурного катания. Для участия в мастер-классе необходимо заранее пройти регистрацию на сайте фестиваля.

С 16:30 каток будет вновь открыт для массовых катаний. В течение всего дня у посетителей праздника будет возможность попробовать удачу, покрутив колесо с подарками от партнёров фестиваля, согреться бесплатным горячим чаем и принять участие в анимации для маленьких гостей.

Кульминацией дня станет яркое ледовое шоу с участием Ильи Авербуха и олимпийских чемпионов: Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Албены Денковой и Максима Ставиского, Анастасии Игнатьевой и Алексея Ускова и многих других. Мероприятие начнётся в 17:20. Посещение вечернего шоу бесплатно для всех желающих.

Фестиваль Winter Fest уже не первый год становится культурным центром притяжения в крупных городах России. В этом году он продлится до 1 марта в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани и Самаре.

Материалы по теме
Авербух: Аделия Петросян на мировой арене вынесет всех
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android