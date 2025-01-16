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Бестемьянова: Сихарулидзе должен быть главой ФФККР, он многое делает для нашего спорта

Бестемьянова: Сихарулидзе должен быть главой ФФККР, он многое делает для нашего спорта
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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова высказалась о будущем выборе президента Федерации фигурного катания на коньках России. На данный момент единственной кандидатурой является олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе, о его возможных соперниках пока ничего не известно.

«Я была бы рада, если бы Антон Сихарулидзе остался в должности президента ФФККР. Во время его работы исполняющим обязанности главы федерации фигурное катание развивается, проводятся прекрасные соревнования, он многое делает для спортсменов и популяризации нашего вида спорта. Было бы правильным, чтобы Сихарулидзе был президентом федерации», — приводит слова Бестемьяновой «ВсеПроСпорт».

Выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России пройдёт 11 февраля.

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