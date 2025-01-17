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Валиева: радует, что в нашей стране президент всегда даёт шанс молодым и талантливым

Валиева: радует, что в нашей стране президент всегда даёт шанс молодым и талантливым
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева высказалась о проекте «Таврида.Арт» и вышедшем недавно и сразу ставшем популярным сериале «Ландыши. Такая нежная история любви». Фигуристка поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что такими проектами он даёт шанс молодому поколению заявить о себе.

«Каждый новый номер для меня особенный, это настоящая история на льду, которую я хочу рассказать зрителям, и одну из главных ролей всегда играет музыка. Музыка помогает сделать номер более выразительным и эмоциональным, поэтому нужно всегда тщательно подходить к её выбору.

Когда я впервые услышала саундтрек к сериалу «Ландыши. Такая нежная история любви», то сразу прониклась мелодией и захотела сделать такой ролик. Композитор и автор саундтрека Женя Трофимов — музыкальное открытие этого года.

Радует, что в нашей стране президент всегда даёт молодым и талантливым шанс проявить себя. Один из лучших примеров — «Таврида.Арт», — написала Валиева на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована за допинг на четыре года. Срок её отстранения завершится 25 декабря 2025 года.

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