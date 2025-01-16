14-летний Вадим Воронов, выигравший РКИ, решил начать вести тренерскую деятельность

14-летний фигурист Вадим Воронов, недавно победивший на Российско-китайских играх в Южно-Сахалинске в мужском одиночном разряде, сообщил, что решил начать вести тренерскую деятельность.

«Дорогие друзья, у меня есть к вам предложение. Я хотел бы начать тренерскую деятельность и начать преподавать фигурное катание! У меня уже есть небольшой опыт! Кого заинтересовало это предложение, пишите, я с вами свяжусь!» — написал Воронов на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Воронов получил от судей 243,63 балла. В произвольной программе фигурист исполнил два четверных лутца. Второе место на Российско-китайских играх занял Никита Сарновский с результатом 237,48. Третьим стал Эдуард Карартынян (234,91).