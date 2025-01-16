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Лайшев — о допуске российских фигуристов на ОИ-2026: нам не к лицу жалкие подачки Запада

Лайшев — о допуске российских фигуристов на ОИ-2026: нам не к лицу жалкие подачки Запада
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Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о допуске российских спортсменов до отборочного турнира к Олимпийским играм по решению Международной федерации конькобежцев (ISU).

— Все понимают, что наша страна – один из мировых лидеров в фигурном катании. Однако ISU предлагает России по одной квоте в каждом виде соревнований. Что это?
— Это хамство и наглость Запада, которые нужно прекращать. Или просто продолжать нам выступать где-то в странах БРИКС и не соглашаться на подобные подачки. В 1950-е и 1960-е годы нас тоже не допускали. Но мы тренировались внутри своей страны. И потом, как только выходили на международную арену, становились чемпионами мира и Европы.

Так что я считаю, что России нужно держать марку. России не к лицу на какие-то жалкие подачки Запада реагировать. Нельзя допускать, чтобы унижали такую великую державу, как Россия. Надо действовать одним фронтом. И в спорте, и в экономике, и в политике, — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. При этом до других международных стартов под эгидой организации россияне до сих пор не допущены.

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