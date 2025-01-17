«Просто мы разбираемся в фигурном катании». Глейхенгауз — о секрете штаба Тутберидзе

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, раскрыл секрет успеха их команды.

«Много лет мы показываем высокие результаты. Вот сейчас победила Аделия Петросян, стала двукратной чемпионкой России, а наша команда уже в 10-й раз подряд выиграла чемпионат России в женском одиночном катании. В юбилейный 10-й раз — это такое достижение для нас.

Почему в 10-й раз подряд ваши девчонки лучшие? Хочется верить, просто потому что мы разбираемся в фигурном катании. Это наша жизнь: мы просто посвящаем всех себя, всё своё свободное время фигурному катанию, тренировкам, и из-за этого, я думаю, что такие результаты. Работаем», — сказал Глейхенгауз в эфире канала ТНТ.