Алексей Ягудин и Евгений Плющенко сразятся между собой на «Русском вызове» — 2025

Вечные соперники, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, встретятся в индивидуальном противостоянии в рамках будущего турнира шоу-программ «Русский вызов».

Соревнование между двумя чемпионами планируется устроить вне основного конкурса «Русского вызова», куда с этого года, согласно правилам, не допускаются возрастные атлеты. Организаторы не будут ограничивать Плющенко и Ягудина в выборе творческого арсенала, им будет предоставлена практически полная свобода для достижения нужного результата. Евгений даже готовит прыжки под эту дуэль. Соответствующую информацию сообщили «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Также стало известно, что организаторы приготовят для фигуристов «большой денежный приз». На данный момент точная сумма, о которой идёт речь, неизвестна, однако ранее Плющенко много раз отмечал, что за участие в любом шоу, в которое его зовут, он должен получить минимум 10 млн рублей.

Напомним, «Русский вызов» пройдёт 21-23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. Главной темой турнира стало хорошее настроение, цель номера — доставить людям радость. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал опубликовали регламент соревнований.