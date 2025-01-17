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Глейхенгауз: шесть дней в неделю мы рядом с нашими фигуристами, так что становимся семьёй

Глейхенгауз: шесть дней в неделю мы рядом с нашими фигуристами, так что становимся семьёй
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз рассказал о тренировочном процессе фигуристов штаба Этери Тутберидзе, где он работает.

«Ну, лучший психолог и мотиватор — это, конечно, Этери Георгиевна Тутберидзе. А так, к каждому свой подход, с каждым спортсменом мы постоянно общаемся, беседуем, и, из-за того, что мы проводим так много времени вместе, мы для них становимся семьёй. Иногда они с родителями меньше видятся, чем с нами, потому что тренировочный день начинается рано, а заканчивается поздно — весь день мы находимся вместе, шесть дней в неделю, так что становимся семьёй. Поэтому бывают ссоры, бывают разногласия, но и также примирения и радость от общих побед», — сказал Глейхенгауз в эфире канала ТНТ.

Ранее специалист раскрыл секрет успеха штаба Тутберидзе. На прошедшем в декабре чемпионате России — 2025 команда Этери Георгиевны выиграла 10-ю золотую медаль в женском одиночном катании подряд.

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