Илья Авербух будет постановщиком программы Алексея Ягудина для «Русского вызова»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что будет ставить программу для Олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, которую он покажет на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я ставлю программу Лёши Ягудина для его выступления на соревновании «Русский вызов». Какой она будет — пусть это пока останется для всех интригой. Могу только сказать, что по правилам она будет по длительности до четырёх минут. Это будет свободная тема: думаю, для зрителей это станет прекрасной историей, а для нас — хорошая работа в творческом плане.

Свои спортивные турниры ребята уже завершили, а это станет для них таким новым увлекательным соперничеством. И это прибавит интриги турниру», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что вечные соперники, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, встретятся в индивидуальном противостоянии в рамках будущего турнира шоу-программ «Русский вызов». По правилам они не могут выступать в основной программе, так как давно закончили свои спортивные карьеры. Поэтому их соревнования устроят вне общего конкурса.