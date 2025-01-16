Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух будет постановщиком программы Алексея Ягудина для «Русского вызова»

Илья Авербух будет постановщиком программы Алексея Ягудина для «Русского вызова»
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что будет ставить программу для Олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, которую он покажет на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я ставлю программу Лёши Ягудина для его выступления на соревновании «Русский вызов». Какой она будет — пусть это пока останется для всех интригой. Могу только сказать, что по правилам она будет по длительности до четырёх минут. Это будет свободная тема: думаю, для зрителей это станет прекрасной историей, а для нас — хорошая работа в творческом плане.

Свои спортивные турниры ребята уже завершили, а это станет для них таким новым увлекательным соперничеством. И это прибавит интриги турниру», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что вечные соперники, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, встретятся в индивидуальном противостоянии в рамках будущего турнира шоу-программ «Русский вызов». По правилам они не могут выступать в основной программе, так как давно закончили свои спортивные карьеры. Поэтому их соревнования устроят вне общего конкурса.

Материалы по теме
Алексей Ягудин и Евгений Плющенко сразятся между собой на «Русском вызове» — 2025
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android