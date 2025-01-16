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Софья Титова дебютировала за Армению на Volvo Cup. Она приехала на турнир без тренера

Софья Титова дебютировала за Армению на Volvo Cup. Она приехала на турнир без тренера
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Выступающая за Армению бывшая российская фигуристка Софья Титова впервые дебютировала за сборную Армении на международных стартах. Сегодня, 16 января, она показала короткую программу на Volvo Open Cup 2025. За своё выступление от судей она получила 58,97 балла и заняла итоговое третье место. В прокате фигуристка исполнила каскад 3Lz+2T, 2A, 3F. Отметим, что в зоне kiss & cry Софья сидела одна. Тренеры не приехали с ней на турнир в Риге.

Напомним, Титова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Фигуристка должна была выступить на этапах серии Гран-при ISU в этом сезоне, но снялась с них из-за травмы.

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