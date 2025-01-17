Михаил Шайдоров стал четвёртым после короткой программы на Универсиаде, Кагияма победил

Фигурист, представляющий Казахстан и тренирующийся под руководством россиянина олимпийского чемпиона Алексей Урманова, Михаил Шайдоров, стал четвёртым после короткой программы на Универсиаде-2025, которая в эти дни проходит в Турине (Италия). Он получил от судей 91,79 балла.
Первым с большим отрывом стал призёр чемпионата мира японский фигурист Юма Кагияма — 106,82. На втором месте расположился его соотечественник Шун Сато (96,30). Третье промежуточное место осталось за итальянцем, ранее тренирующимся в России в группе Этери Тутберидзе, Даниэлем Грасслем — 93,82.
1. Юма Кагияма (Япония) – 106,82.
2. Шун Сато (Япония) – 96,30.
3. Даниэль Грассль (Италия) – 93,82.
4. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 91,79.
5. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 82,40.