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«В штабе Тутберидзе это сложнее сделать». Глейхенгауз — о звёздной болезни у фигуристов

«В штабе Тутберидзе это сложнее сделать». Глейхенгауз — о звёздной болезни у фигуристов
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз высказался о звёздной болезни у фигуристов, которых он тренирует в группе Этери Тутберидзе.

«Звёздная болезнь по-разному у всех появляется и проявляется. С нами, мне кажется, им даже сложнее зазвездиться. Потому что мы их знаем с самого детства, c самого начала их пути, какие они. Если даже появляются какие-то моменты звёздности, спортсмен на нас смотрит: «Так, не здесь. Не с вами».

Конечно, мы всё это сразу пресекаем — отношения должны быть такими же, какими и были», — сказал Глейхенгауз в эфире канала ТНТ.

Ранее специалист рассказал об особенностях тренировочного процесса штаба, где он работает, а также поделился, почему их команде удаётся побеждать на многих важных стартах на протяжении более 10 лет.

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