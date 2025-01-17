«Хотели обменяться формой». Ученица Мишина — про общение с китайскими фигуристами на РКИ

Российская фигуристка, серебряный призёр Российско-китайских игр Агата Петрова рассказала о взаимодействии со спортсменами из Китая на турнире в Южно-Сахалинске.

– Ощущалось ли по атмосфере, что это действительно международный старт? В чём были отличия от наших местных стартов?

– Конечно, это чувствовалось. Было не так много знакомых лиц, обычно на соревнованиях мы все друг друга знаем, общаемся, а здесь – спортсмены из другой страны. Было очень интересно пообщаться со спортсменами из Китая, когда ещё выпадет такая возможность? Сначала только переглядывались, а потом решили поговорить. Хотели обменяться формой, но мы уезжали чуть раньше, а китайским спортсменам надо было ещё посетить церемонию закрытия. Но обменялись брелочками и магнитиками. Китайские фигуристы – очень позитивные и дружелюбные, немного стеснительные, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, турнир в женском одиночном катании на РКИ выиграла София Дзепка, Агата Петрова стала второй, уступив сопернице 11 сотых балла. Третьей стала ещё одна россиянка Анна Ляшенко.