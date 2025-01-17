Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Хотели обменяться формой». Ученица Мишина — про общение с китайскими фигуристами на РКИ

«Хотели обменяться формой». Ученица Мишина — про общение с китайскими фигуристами на РКИ
Агата Петрова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, серебряный призёр Российско-китайских игр Агата Петрова рассказала о взаимодействии со спортсменами из Китая на турнире в Южно-Сахалинске.

– Ощущалось ли по атмосфере, что это действительно международный старт? В чём были отличия от наших местных стартов?
– Конечно, это чувствовалось. Было не так много знакомых лиц, обычно на соревнованиях мы все друг друга знаем, общаемся, а здесь – спортсмены из другой страны. Было очень интересно пообщаться со спортсменами из Китая, когда ещё выпадет такая возможность? Сначала только переглядывались, а потом решили поговорить. Хотели обменяться формой, но мы уезжали чуть раньше, а китайским спортсменам надо было ещё посетить церемонию закрытия. Но обменялись брелочками и магнитиками. Китайские фигуристы – очень позитивные и дружелюбные, немного стеснительные, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, турнир в женском одиночном катании на РКИ выиграла София Дзепка, Агата Петрова стала второй, уступив сопернице 11 сотых балла. Третьей стала ещё одна россиянка Анна Ляшенко.

Материалы по теме
София Дзепка победила на РКИ, ученица Мишина уступила ей 0,11 балла и стала второй
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android