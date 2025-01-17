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«Мишин сказал идти и делать». Агата Петрова — о подготовке к Российско-китайским играм

«Мишин сказал идти и делать». Агата Петрова — о подготовке к Российско-китайским играм
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Российская фигуристка, серебряный призёр Российско-китайских игр Агата Петрова рассказала о подготовке к турниру в Южно-Сахалинске.

– Давали ли Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна Мишины какие-то наставления перед отъездом?
– Да, мы с ним были на связи и там, в Южно-Сахалинске, со всеми созванивались. Перед произвольной у нас прошла разминка, и мне сказали, что Татьяна Николаевна проснулась и смотрит трансляцию. Алексей Николаевич сказал просто идти и делать, потому что ничего супернового не было. Надо было просто приехать и выступить, сделать так, чтобы всё задуманное получилось, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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