«Мишин сказал идти и делать». Агата Петрова — о подготовке к Российско-китайским играм

Российская фигуристка, серебряный призёр Российско-китайских игр Агата Петрова рассказала о подготовке к турниру в Южно-Сахалинске.

– Давали ли Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна Мишины какие-то наставления перед отъездом?

– Да, мы с ним были на связи и там, в Южно-Сахалинске, со всеми созванивались. Перед произвольной у нас прошла разминка, и мне сказали, что Татьяна Николаевна проснулась и смотрит трансляцию. Алексей Николаевич сказал просто идти и делать, потому что ничего супернового не было. Надо было просто приехать и выступить, сделать так, чтобы всё задуманное получилось, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.