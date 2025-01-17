«На тренировках были выезды». Ученица Мишина рассказала о работе над четверным тулупом

Российская фигуристка, серебряный призёр Российско-китайских игр Агата Петрова рассказала о работе над четверным тулупом.

– В соцсетях команды Мишина в этом сезоне выкладывали твою попытку четверного тулупа на удочке. В каком состоянии сейчас этот элемент?

– В конце прошлого сезона на тренировках были выезды, сейчас, пока идут соревнования, работаем над ним чуть меньше. Около двух недель примерно прыгаю двойной аксель и тройной тулуп с руками наверх, идёт работа над техникой. В зале всегда было легче прыгать таким образом, решили перенести это на лёд и нарабатывать четверной тулуп на удочке с руками наверх, это чуть удобнее. Исправляем ошибки в том, как лечу, куда нужно толкаться, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.