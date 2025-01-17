Ученица Мишина рассказала о своей реакции, когда до золота РКИ не хватило 11 сотых балла

Российская фигуристка Агата Петрова рассказала о своей реакции на серебряную медаль Российско-китайских игр. Напомним, Петрову от победительницы соревнований Софии Дзепки разделили всего 0,11 балла.

– Что касается самих соревнований – до золотой медали не хватило всего 11 сотых балла. Какие мысли были в тот момент, когда увидела итоги?

– Медаль на таком старте – это очень круто, на эти соревнования отправляют всего трёх человек от страны. Я не сильно расстроилась, сделала на данном старте практически всё, что было запланировано, над остальным будем работать дальше. В сезоне этот старт – не самый главный, дальше будет первенство России, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.