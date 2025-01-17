Ученица Мишина — об организации Российско-китайских игр: запрещено было проносить аэрозоли

Российская фигуристка Агата Петрова рассказала об организации Российско-китайских игр, на которых она выиграла серебряную медаль.

– Успели ли заглянуть на другие турниры в рамках Игр?

– Была возможность поехать посмотреть на другие виды спорта, например, на лыжный фристайл. У нас была экскурсия, и мы проезжали мимо в тот момент, когда фристайлисты соревновались. Этот спорт, мне кажется, гораздо страшнее, чем у нас (улыбается).

Атмосфера была совершенно другая, организация очень масштабная. Всё было сделано для спортсменов: много сопровождающих, волонтёров, которые всегда на позитиве, другой уровень безопасности. Запрещено было проносить аэрозоли, например, лаки для волос. Но у меня был воск (улыбается). Если что понадобилось, мы просто оставляли это на охране и потом могли воспользоваться, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.