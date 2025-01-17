«Свободных мест не было!» Ученица Мишина восхитилась ажиотажем на турнире на Сахалине

Российская фигуристка Агата Петрова восхитилась зрителями на Российско-китайских играх, где по итогу соревнований стала серебряным призёром. Спортсменка отметила полный аншлаг.

– По трансляции показалось, что на трибунах яблоку было негде упасть. Как это ощущалось на самом катке?

– Очень много зрителей пришло, все были очень рады нас видеть. Обычно не так много приходит, а когда очень много людей, начинаю нервничать. Зрители радовались каждому элементу, неважно, сделал ты всё чисто или упал. Во время произвольных программ были очереди на вход, а свободных мест на трибунах не было! Это очень круто, я на других стартах не встречала такого. Юниорские этапы иногда бывают закрытыми или на них приходит не так много зрителей, как было на Сахалине, – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.