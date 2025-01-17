В Петербурге пройдёт ледовое шоу от Ильи Авербуха в рамках фестиваля Winter Fest

19 января в Санкт-Петербурге на большом катке Елагина острова пройдёт специальная шоу-программа от Ильи Авербуха с бесплатным ледовым шоу при участии звёзд фигурного катания и олимпийских чемпионов.

Мероприятие начнётся в 9:00 с бесплатного сеанса катания для всех гостей парка. В 14:00 состоится встреча с Ильёй Авербухом во Фрейлинском корпусе, где он расскажет о своих творческих планах и ответит на вопросы гостей. В 16:00 Илья проведёт мастер-класс по фигурному катанию. Участники попробуют себя в выполнении базовых элементов, поработают над техникой и получат ценный опыт взаимодействия с признанным мастером фигурного катания. Участие в мастер-классе бесплатное, для прохода необходим только билет на каток.

Ярким финалом праздника в 19:00 станет ледовое шоу при участии Ильи Авербуха, олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и Алексея Ягудина, многократных чемпионов мира Албены Денковой, Максима Ставиского, Елизаветы Туктамышевой, ледового балета Елены Бережной и других знаменитых фигуристов России. Вход на шоу свободный для всех желающих.

Фестиваль Winter Fest в 2025 году проходит в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани и Самаре.