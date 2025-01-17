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Плющенко сообщил, что Муравьева восстановила тройной аксель к ЧР по прыжкам

Плющенко сообщил, что Муравьева восстановила тройной аксель к ЧР по прыжкам
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Двухкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его ученица, вице-чемпионе России прошлого года, Софья Муравьева восстановила свой коронный прыжок — тройной аксель

«У Сони отлично идет подготовка к чемпионату России по прыжкам. Восстановилась ли она морально и физически после чемпионата России? Она очень сильна морально и физически. Приступила ли к восстановлению тройного акселя? Она делает его", — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне фигуристка ещё ни разу не показывала свой коронный элемент. На чемпионате России — 2025 она стала четвёртой. Вся тройка призёров исполняла элементы ультра-си.

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