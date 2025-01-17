«Нюансы определяют разрыв». Мишина – о серебре Агаты Петровой на Российско-китайских играх

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о выступлении своей ученицы Агаты Петровой на Российско-китайских играх.

«Чуть-чуть обидно, проиграла за счёт короткой программы. Её конёк – вращения, и на них она немного уступила, за заклон получила третий уровень, потеряла одну черту. Агата была конкурентоспособна, произвольную программу она выиграла, что могла, сделала. Дальше нужны сложные прыжки, но это из другой области – нужно делать, стабилизировать их на тренировках и включать в программу. Я считаю, что она показала хороший уровень, но нюансы определяют разрыв», – сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, турнир в женском одиночном катании на РКИ выиграла София Дзепка, Агата Петрова уступила по сумме 0,11 балла и заняла второе место.