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«Потенциал есть». Татьяна Мишина рассказала о работе Агаты Петровой над четверным тулупом

«Потенциал есть». Татьяна Мишина рассказала о работе Агаты Петровой над четверным тулупом
Агата Петрова
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о том, как идёт работа над четверным тулупом у её ученицы Агаты Петровой.

«Пока всё в стадии изучения. В прошлом году были выезды, когда ты это ощущение подхватил, где-то это остаётся мышечно, в голове понимание складывается, что можешь делать. При изучении падения неминуемы, из-за чего нога побаливает, а в сезон надо идти с тем, что уже готово. Сложный прыжок надо успевать напрыгивать не перед самим стартом. Но задача стоит, Агата сама это понимает. Тройной аксель она тренировала, на полу хорошо прыгает. Потенциал есть, останавливаться нельзя», – сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Интервью с Агатой Петровой о поездке на Российско-китайские игры:
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