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Экс-россиянка Софья Титова отобралась на юниорский ЧМ, заняв третье место на Volvo Cup

Экс-россиянка Софья Титова отобралась на юниорский ЧМ, заняв третье место на Volvo Cup
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Выступающая за Армению бывшая российская фигуристка Софья Титова отобралась на юниорский чемпионат мира. Она набрала необходимые технический минимум для участия в этих соревнованиях, заняв третье место на Volvo Open Cup 2025. За оба дня соревнований от судей она получила 161,64 балла.

  1. Иила Кархунен (Финляндия) — 187.96 балла.
  2. Кира Барановска (Латвия) — 166.78.
  3. Софья Титова (Армения) — 161.64.

Напомним, Титова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Фигуристка должна была выступить на этапах серии Гран-при ISU в этом сезоне, но снялась с них из-за травмы.

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