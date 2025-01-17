Экс-россиянка Софья Титова отобралась на юниорский ЧМ, заняв третье место на Volvo Cup

Выступающая за Армению бывшая российская фигуристка Софья Титова отобралась на юниорский чемпионат мира. Она набрала необходимые технический минимум для участия в этих соревнованиях, заняв третье место на Volvo Open Cup 2025. За оба дня соревнований от судей она получила 161,64 балла.

Иила Кархунен (Финляндия) — 187.96 балла. Кира Барановска (Латвия) — 166.78. Софья Титова (Армения) — 161.64.

Напомним, Титова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Фигуристка должна была выступить на этапах серии Гран-при ISU в этом сезоне, но снялась с них из-за травмы.