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Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам
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Бронзовые призёры прошедшего недавно чемпионата России — 2025 Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам, который состоится 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.

«Фигуристов заменит дуэт из Санкт-Петербурга Дарья Андреева — Александр Акимов. Фигуристы были седьмыми на чемпионате России в Омске, на этапах серии Гран-при России занимали четвёртое (Магнитогорск) и пятое (Красноярск) место», — сообщается на сайте ФФККР.

В парных соревнованиях на ЧР России по прыжкам выступят Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко и Ясмина Кадырова – Илья Миронов.

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