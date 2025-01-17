Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам

Бронзовые призёры прошедшего недавно чемпионата России — 2025 Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам, который состоится 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.

«Фигуристов заменит дуэт из Санкт-Петербурга Дарья Андреева — Александр Акимов. Фигуристы были седьмыми на чемпионате России в Омске, на этапах серии Гран-при России занимали четвёртое (Магнитогорск) и пятое (Красноярск) место», — сообщается на сайте ФФККР.

В парных соревнованиях на ЧР России по прыжкам выступят Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко и Ясмина Кадырова – Илья Миронов.