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Известны результаты жеребьёвки ЧР по прыжкам, где участвуют Дикиджи, Петросян и другие

Известны результаты жеребьёвки ЧР по прыжкам, где участвуют Дикиджи, Петросян и другие
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Прошла жеребьёвка личных соревнований на чемпионате России по прыжкам — 2025. В таком порядке спортсмены выйдут на лёд завтра, 18 января, начиная с 14:00 мск:

Мужчины:

1. Марк Кондратюк
2. Владислав Дикиджи
3. Михаил Терновский
4. Андрей Мозалёв
5. Даниил Самсонов
6. Роман Савосин
7. Дмитрий Алиев
8. Николай Угожаев
9. Евгений Семененко
10. Артур Даниелян
11. Пётр Гуменник
12. Григорий Фёдоров
13. Макар Игнатов
14. Иван Попов
15. Матвей Ветлугин
16. Глеб Лутфуллин

Женщины:

1. Дарья Садкова
2. Софья Акатьева
3. Алина Горбачёва
4. Анна Фролова
5. Вероника Яметова
6. Ксения Гущина
7. Аделия Петросян
8. Софья Муравьёва

Спортивные пары:

1. Ясмина Кадырова/Илья Миронов
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
5. Дарья Андреева/Александр Акимов
6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

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