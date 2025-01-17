Авербух ответил на вопрос о постановке для Ягудина на «Русском вызове»

Продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на новость о появлении Алексея Ягудина на турнире шоу-программ. Авербух заявлен как постановщик Алексея на этих соревнованиях.

«Есть ли у меня идеи, как и чем будем удивлять? Нет, пока ещё ничего никому не известно. Рано говорить о чём-то конкретно, информация только появилась», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов» вне конкурса в рамках личного соперничества с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ранее Алексей дважды становился чемпионом этих соревнований. По правилам турнира в этом году Ягудин изначально не имел права на участие, так как давно завершил любительскую карьеру.