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Авербух ответил на вопрос о постановке для Ягудина на «Русском вызове»

Авербух ответил на вопрос о постановке для Ягудина на «Русском вызове»
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Продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на новость о появлении Алексея Ягудина на турнире шоу-программ. Авербух заявлен как постановщик Алексея на этих соревнованиях.

«Есть ли у меня идеи, как и чем будем удивлять? Нет, пока ещё ничего никому не известно. Рано говорить о чём-то конкретно, информация только появилась», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов» вне конкурса в рамках личного соперничества с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ранее Алексей дважды становился чемпионом этих соревнований. По правилам турнира в этом году Ягудин изначально не имел права на участие, так как давно завершил любительскую карьеру.

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